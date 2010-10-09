«Киевэнерго» начала подключение жилых домов к отоплению

С 8 октября компания «Киевэнерго» начала подключение жилых домов города к системе централизованного отопления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК «Киевэнерго».

В сообщении отмечается, что подключение опережает ранее утвержденный графиком срок — 11 октября.

В пресс-службе отметили, что работы по подключению к центральному отоплению сотрудники энергокомпании осуществляют в круглосуточном режиме, в том числе и в выходные дни.

Подключение жилищного фонда происходит во всех районах города одновременно согласно утвержденного графика, который согласован с районными госадминистрациями. В целом «Киевэнерго» предоставит теплоснабжение 9541 жилому дому.

«Компания технически полностью готова к отопительному сезону, поэтому перенесение сроков его начала на более ранний период не вызывало проблем. Работы будут проводиться в установленные сроки, включение будет происходить постепенно, в индивидуальном порядке. Первыми получат тепло те жилищно-эксплуатационные организации, которые своевременно подготовились к отопительному сезону и получили акты готовности», — сказал главный инженер АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

Напомним, «Киевэнерго» начала отопительный период с 4 октября. Некоторые объекты социальной сферы были подключены к отоплению по заявкам раньше.

Как сообщал УНИАН, «Киевэнерго» намерена завершить подключение жилфонда столицы к отоплению до 21 октября.