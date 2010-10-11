«Газ Украины» заключил договоры с 329 предприятиями ТКЭ

ДК «Газ Украины» заключила договоры на поставку природного газа в течение отопительного сезона 2010-2011 гг. по состоянию на 11.10.10 с 329 предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что однако при этом много теплоэнергетиков еще не обеспечили проведение стопроцентных расчетов за природный газ и не выполнили требования Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок».

ДК «Газ Украины» подтверждает готовность обеспечить предприятия коммунальной теплоэнергетики природным газом в отопительном сезоне 2010-2011 годов в соответствии с заключенными в установленном порядке договорами.

Основанием для заключения таких договоров является выполнение предприятиями ТКЭ процедуры закупки природного газа в соответствии с требованиями Закона Украины от 01.06.10 № 2289-VI «Об осуществлении государственных закупок», проведение в полном объеме расчетов за природный газ согласно действующим договорам и подписание актов сверки расчетов.

ДК «Газ Украины» напоминает, что в соответствии с требованиями Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 «Об обеспечении потребителей природным газом», поставка природного газа осуществляется при условии его стопроцентной оплаты.

Справка УНИАН. По состоянию на 08.10.10 задолженность предприятий ТКЭ (без АЭК «Киевэнерго») за потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 годов природный газ составляет свыше 1,8 млрд. грн. (уровень оплаты – 82%).

В течение этого периода наибольшая задолженность – у предприятий ТКЭ Донецкой (407 млн. грн., 71%), Луганской (247 млн. грн., 52%), Днепропетровской (233 млн. грн., 82%), Харьковской (198 млн. грн., 85%) и Одесской (122 млн. грн., 74%) областей.

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» за 2009-2010 гг. задолжала ДК «Газ Украины» свыше 559 млн. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 83%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.2009 природный газ остается у предприятий ТКЭ Луганской (52%), Закарпатской (52%), Житомирской (65%) областей и г.Севастополь (62%).

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ, а также подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.