Ряд лицензий покупателя “Киевгорстроя” ликвидировали

Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку ликвидировала ряд лицензий покупателя акций “Киевгорстроя”.

Как сообщается на официальном веб-портале ГКЦБФР, постановлением о наложении санкции за правонарушение на рынке ценных бумаг от 6 октября 2010 г. № 623-КУ за нарушение требований законодательства о ценных бумагах, нормативных актов Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в отношении общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Новый регион» (код по ЕДРПОУ 35920996) применена санкция в виде аннулирования лицензий: серии АВ № 520444 от 15.03.2010 на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельности по торговле ценными бумагами (брокерская деятельность); серии АВ № 520445 от 15.03.2010 на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельности по торговле ценными бумагами (дилерская деятельность); серии АВ № 520446 от 15.03.2010 на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельности по торговле ценными бумагами (андеррайтинг).

Как сообщал УНИАН, 29 июля 2009 года Главное управление коммунальной собственности КГГА и ООО «ФК «Новый регион» во исполнение решения Киевсовета заключили договор о купле-продаже 80% акций (52 910 760 шт.) ХК «Киевгорстрой», которые принадлежали территориальной общине столицы.

5 октября с.г. первый заместитель председателя Киевской городской администрации Александр ПОПОВ заявил, что Киев возобновил управление 80% акций ХК «Киевгорстрой». Он отметил, что операция по продаже 80% акций "Киевгорстроя" не была завершена, и акции остаются в собственности киевлян.