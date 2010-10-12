Кабмин разработает законопроект об упрощенном порядке выдачи разрешений на строительство

Кабинет министров Украины в месячный срок разработает рамочный законопроект, которым будут определяться механизмы упрощенного порядка выдачи разрешений на строительство.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины со ссылкой на премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, соответствующее решение было принято вчера на совещании по вопросам дерегуляции в области строительства.

«На заседании было принято решение значительно упростить процедуры выдачи разрешений на строительство. Технология заключается в том, что в течение месяца правительство разработает рамочный закон, который определит механизмы нового порядка. Он будет касаться всех этапов, начиная от решения о выделении земельного участка, до сдачи объекта в эксплуатацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, идея изменений заключается в том, чтобы на переходном этапе введения в действие новых норм основная ответственность за упрощение этих порядков возлагалась на правительство, которое должно оперативно принимать все необходимые решения. Премьер-министр убежден, что упрощение выдачи разрешительных документов в строительстве и в системе землеотвода под строительство в среднем в четыре раза сократит сроки выдачи разрешений для начала строительно-монтажных работ, заключения договоров купли-продажи земли с момента подачи инвесторами заявки.

«В конечном результате это не только ускорит выдачу документов разрешительного характера, но и активизирует строительство, снизит себестоимость квадратного метра, повысит уровень инвестиционной привлекательности территории», - заявил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, по его словам, важным вопросом остается необходимость более эффективного применения современных технологий строительства и усовершенствования нормативов по качеству и безопасности строительных материалов. «Большинство действующих сегодня государственных строительных норм и стандартов не отвечают требованиям времени», - отметил глава правительства.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что с целью совершенствования нормативной системы, регулирующей строительство в Украине, и гармонизации ее с европейскими стандартами сегодня будет рассмотрен соответствующий план мер.