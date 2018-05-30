Топ-10 самых дорогих квартир и коттеджей Киева

Самой популярной рубрикой бесплатных Интернет-объявлений в Украине неизменно остается «недвижимость» - 50% всех объявлений страны. Портал Slando представил рейтинги самых дорогих квартир и коттеджей Киева, выставленных на продажу в сентябре.

Топ-10 самых дорогих коттеджей Киева в сентябре

1 место – трехуровневый коттедж, Голосеевский р-н. Площадь дома 1500 кв.м, камины, 2 бассейна, сауна, 30 соток. Кухня оборудована мебелью и техникой, кондиционирование. Интернет, 10 тел. линий, гараж, видеонаблюдение, охранная сигнализация, домик охраны. Цена – 10 млн. долларов.

2 место - коттедж класса De Luxe с выходом на р. Днепр. Обуховский р-н. Площадь дома 837,7 кв.м, 8 комнат, 114 соток. Эксклюзивный проект постройки, авторский ремонт с использованием драгоценных материалов. Цена – 9,5 млн. долларов.

3 место - усадьба у реки «Козинка», Обуховский р-н. Земельный участок составляет 60 сот., частная собственность, береговая зона в аренде. Общая площадь всех строений 2000 кв.м. Основной дом – 1000 кв.м - 95% готовности (косметика на Ваш вкус), с бассейном, сауной, каминными залами. Домик-рыбака, гостевой дом, домик для охраны с гаражом. Цена – 8 млн. долларов.

4 место – элитный дом с выходом на канал Днепра, Обуховский р-н. Площадь дома 1 287 кв.м, 59 соток, собственный пляж, ландшафтный дизайн, зимний сад, классический стиль, дизайнерский проект 2005 года. Цена – 7,5 млн. долларов.

5 место - дом на Печерске. Площадь 370 кв.м, 2 этажа, 7 комнат, встроенный гараж, участок 17 соток в собственности (с оврагом). Цена – 7 млн. долларов.

6 место - эксклюзивный коттедж недалеко от Трускавца. Площадь дома – 380 кв.м, 17,15 соток, место под бассейн, баню, недалеко расположен лес и озеро. Альпийская архитектура, сооружен по Jelovica из высококачественных экологически чистых энергосберегающих материалов, элитные деревянные окна и двери, современное функциональное планирование, натуральная черепица, гараж на 2 автомобиля. Цена – 5,2 млн. долларов.

7 место – четырехуровневый дом в Лесниках. Площадь - 2000 кв.м, 7 спален, 10 с/у, каминный зал, спортзал, кинотеатр, бассейн в доме, сауна, домик для охраны, гараж на 3 машины, барбекю, участок 50 соток. Цена – 5 млн. долларов.

8 место – четырехэтажный дом в Печерском р-не. Площадь – 860 кв.м. Дом сделан из белого кирпича, 11 комнат, 3 с/у, кухня 14 кв.м, 6 хозяйственных помещений, гараж. Ремонт, охранная сигнализация с выводом на пульт, круглосуточная охрана, компьютерная разводка, мини АТС, газовая котельная, 12 кондиционеров. Цена – 4,5 млн. долларов.

9 место – трехэтажный коттедж на берегу Днепра, Оболонский р-н. Площадь дома – 730 кв.м, 4 сотки земли, VIP-ремонт, современные технологии строительства с использованием дорогих качественных строительных и отделочных материалов, мебель, бытовая техника, подогрев полов, 6 спален, 5санузлов, бассейн, сауна, каминный зал, терраса, гараж, бойлерная. Цена – 4,1 млн. долларов.

10 место - дом в классическом стиле в Бориспольском р-не с.Вишенки. Площадь дома – 650 кв.м. Гостевой домик, гараж на 2-е машины, беседка эксклюзивно-дизайнерской работы из натурального дерева с барбекю и мебелью, ландшафтный дизайн, укрепление берега, автоматический полив и автоматические ворота. Система охранно-пожарной сигнализации и централизованное видеонаблюдение. В доме 4 спальни, 5 с/у, бассейн, бильярдная, домашний кинотеатр. Цена – 3 млн. 850 тыс. долларов.

Топ-10 самых дорогих квартир Киева в сентябре

1 место - квартира на Грушевского 9а. 640 кв.м, новый элитный дом класса «Delux», количество комнат – 9, кирпич, «спецпроект», вид на Днепр и Мариинский парк, двухсторонняя. Цена квартиры – 8 млн. 900 тыс. долларов.

2 место - квартира на Грушевского 9а. Количество комнат – 6. Общая площадь – 450 кв. м. Жилая площадь – 300 кв.м. Этаж – 6. Этажность дома – 12. Цена квартиры – 8 млн. 100 тыс. долларов.

3 место – 4-комнатная квартира, расположенная по улице Михайловская 22. Двухэтажные апартаменты расположены на 5 и 6-м этаже дома царской постройки после капитального ремонта. Квартира 251/170/31 м2 с дизайнерским ремонтом, мебелью и бытовой техникой ведущих производителей мира. Автономное отопление, система климат-контроля и фильтрации воды. Из окон и с балконов открывается панорамный вид на центр города. Цена квартиры – 14 млн. 220 тыс. гривен.

4 место - 5-комнатная квартира на Липках. Кирпич, атиковый и мансардный этажи, евроремонт высокого уровня, панорамный вид из окон, встроенная кухня, шкаф-купе, толовая, бойлер, возможна продажа с мебелью. Цена квартиры – 11 млн. 850 тыс. гривен.

5 место – 3-комнатная квартира на Шелковичной с ремонтом. В квартире 3 комнаты, большая гостиная с камином, кухня-студио, 2 с/у. Двухсторонняя, 2 балкона. Потолки - 3.5 м. В квартире дизайнерский ремонт, новая дорогая мебель ведущих производителей. Стиль - современная классика. Цена квартиры – 10 млн. 400 тыс. гривен.

6 место - квартира в новом элитном доме, Гоголевская 4. Количество комнат – 3. Клубный новый дом на 12 квартир, две квартиры на этаже, квартира площадью 164 м2 с подземным паркингом, дизайнерским ремонтом высокого уровня, потолки - 3м, встроенная кухня, кондиционирование, подогрев полов. Цена квартиры – 9 млн. 480 тыс. гривен.

7 место – квартира на бульваре Шевченко в элитном доме. Площадь 98 кв.м, 2/9, авторский дизайн с использованием дорогих материалов, изысканная мебель и техника. Цена квартиры – 7 млн. 900 тыс. гривен.

8 место - 5-комнатная квартира на Горького. Царский дом после реконструкции. 2 уровня, рядом пл. Л.Толстого. Автономное отопление, подогрев полов, 3 с/у, кухня и прихожая, система микроклимата. Высота потолков - 3 м. Ремонт класса люкс (без чистовой отделки). Видовая, окна спален - во двор. Цена квартиры – 7 млн. 315 тыс. гривен.

9 место - панорамная квартира, Зверинецкая 59. Количество комнат – 4. Элитный ЖК Триумф. Вид на Ботанический сад и Левый берег. В доме есть подземный паркинг, фитнес-центр, бассейн, сауна. Цена квартиры – 7 млн. гривен.

10 место – 2-комнатная квартира в доме по улице Кропивницкого, 10. Общая площадь – 140 кв.м, 2 санузла, джакузи, встроенная кухня со всей современной бытовой техникой, оборудованная гардеробная, большой холл-прихожая. С панорамным видом на Киев. Цена квартиры – 6 млн. 320 тыс. гривен.

Самая дорогая квартира августа площадью 220 кв.м продавалась за 14 млн. 220 тыс. гривен; на 2 месте была квартира площадью 195 кв.м за 12 млн. 200 тыс. гривен. 3 место в августе досталось квартире за 12 млн. грн.

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