ВР направила Президенту запрос: сохранить сквер в Шевченковском районе Киева

Народные депутаты Украины Игорь ШАРОВ (председатель фракции Блока Литвина), Александр ЕФРЕМОВ (лидер фракции Партии регионов), Иван КИРИЛЕНКО (лидер фракции БЮТ), Петр СИМОНЕНКО (руководитель фракции КПУ), Николай МАРТЫНЕНКО (председатель фракции НУ-НС) обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с депутатским запросом относительно недопущения уничтожения сквера на углу Десятинного переулку и Пейзажной аллеи в Шевченковском районе города Киева.

В переданном УНИАН депутатском запросе отмечается, что в Верховную Раду Украины поступает множество обращений и жалоб от граждан столицы, которые крайне обеспокоены сохранением исторического и культурного наследия города Киева, в частности ситуацией, сложившейся вокруг возможного строительства на углу Десятинного переулка и Пейзажной аллеи в Шевченковском районе г. Киева - охранной зоны заповедника ЮНЕСКО «София Киевская», и уничтожением при этом детского ландшафтного сквера. “Намерения властных структур застроить Десятинный переулок и Пейзажную аллею современными зданиями не только полностью игнорируют требования подписанной государством конвенции (речь идет о конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия - УНИАН) и международных договоров, но и фактически является попыткой варварскими действиями полностью уничтожить существующий ландшафт самой древней части Киева и сделать его таким, что он не будет иметь какой-либо исторической ценности”, - сказано в запросе.

Народные депутаты Украины считают обязательным сохранение исторического ореола Киева и запрещение какого-либо строительства в Десятинном переулке и на Пейзажной аллее, с перспективой введения моратория на строительство в буферных зонах, для недопущения внесения Софии Киевской в перечень объектов повышенного риска. Они просят В.ЯНУКОВИЧА поручить принять действенные меры по недопущения уничтожения детского ландшафтного сквера на углу Десятинного переулка и Пейзажной аллеи в Шевченковском районе города Киева.

Как известно, в пятницу, 8 октября, ВР поддержала и направила Президенту Украины данный депутатский запрос. За его направление проголосовали 269 народных депутатов Украины.