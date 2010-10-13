Азаров: следует предусмотреть в бюджете-2011 средства на разработку генпланов городов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в государственном бюджете на следующий год необходимо предусмотреть средства на разработку генеральных планов городов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время совещания в Черниговской облгосадминистрации по вопросам социально-экономического развития региона.

«Выделим деньги на разработку генеральных планов городов. Кабмин будет утверждать генпланы, чтобы архитектура и промышленный вид были увязаны», – сказал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ отметил, что руководству регионов следует внимательнее подходить к застройке городов, а также к подбору кадров, занимающихся этим вопросом.

По словам главы правительства, «главными архитекторами в стране работают кто угодно, даже ветеринары». В частности, в Черниговской области девять главных архитекторов не имеют законченного высшего образования по специальности. «Ветеринаров нет, но есть один историк», – констатировал Н.АЗАРОВ.