Депутат предлагает ввести мораторий на штрафы и санкции предприятиям ЖКХ

Народный депутат Валерий БАРАНОВ (Блок Литвина) предлагает списать пеню и штрафы и ввести мораторий на начисление предприятиям жилищно-коммунального хозяйства штрафных, финансовых санкций в случае наличия задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в законопроекте № 7240, внесенном в парламент 11 октября т.г.

Согласно пояснительной записке к документу, для улучшения финансово-экономического положения предприятий ЖКХ, расчетов за потребленные энергоносители и жилищно-коммунальные услуги предлагается осуществить списание пени и штрафов и внедрить мораторий на начисление предприятиями жилищно-коммунального хозяйства штрафных, финансовых санкций в случае наличия задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. С целью приведения действующего законодательства в соответствие с требованиями этого законопроекта предлагается внести изменения в законы «О налогообложении на прибыль предприятий», «О налоге на добавленную стоимость», «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами».