Янукович поручил обеспечить своевременное назначение жилищных субсидий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил принять меры по обеспечению своевременного назначения гражданам жилищных субсидий и предотвращению образования очередей в органах труда и социальной защиты населения в начале отопительного периода.

Как сообщает пресс-служба главы государства, поручения даны премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

Эти должностные лица должны в течение месяца, во-первых, задействовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения приема граждан, организовав приемные пункты (филиалы), приближенные к месту проживания (в жилищно-эксплуатационных организациях, поселковых советах), выездные приемы в отдаленных районах сельской местности и тому подобное, в случае возникновения потребности выделить необходимые административные помещения.

Во-вторых, руководитель Совета министров Крыма, председатели облгосадминистраций, Киевской и Севастопольской горгосадминистраций должны пересмотреть местные бюджеты с целью выделения средств на административные расходы, связанные с предоставлением населению жилищных субсидий по упрощенному порядку, в том числе на дополнительную численность соответствующих специалистов, и проведением информационно-разъяснительной работы.

В-третьих, вышеупомянутые должностные лица должны обеспечить в случае необходимости продленный рабочий день управлений труда и социальной защиты населения, а также прием документов в выходные и праздничные дни.

Кроме того, указанным руководителям поручено провести широкую информационно-разъяснительную работу относительно порядка и сроков назначения жилищных субсидий, сосредоточив внимание, в частности, на том, что после повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги заявления на назначение субсидий принимаются на протяжении следующих трех месяцев, а в начале отопительного периода - на протяжении двух месяцев.