Присяжнюк обещает в следующем году завершить газификацию Киевской области

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК обещает, что в следующем году полностью будет завершена газификация населенных пунктов области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИСЯЖНЮК заявил сегодня, выступая перед депутатским корпусом и руководством города Славутич, где он находится с рабочей поездкой.

«Думаю, за 2011 год полностью удастся закончить газификацию Киевской области», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Также он отметил, что лично поставил задачу, чтобы в бюджете следующего года были предусмотрены и заложены средства для поддержки малого и среднего бизнеса, молодежного жилищного строительства и др.

При этом он заверил, что органы областной власти приложат все усилия для того, чтобы увольнять тех чиновников и должностных лиц, которые будут мешать работать и развиваться малому и среднему бизнесу.

Говоря о том, что уже удалось сделать новой власти в столичном регионе, А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что за незначительный промежуток времени возобновлено финансирование 19 социальных программ, несмотря на то, что 94% нынешнего бюджета Киевской области является бюджетом «проедания».

По его словам, возобновлена работа и запущены в области 10 сахарных заводов, введена в эксплуатацию поликлиника в Ирпене, в ближайшее время такая же поликлиника начет работать в городе Бровары, в этом месяце будут открыты в области три новых детских сада.

Также А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что областной власти удалось найти около 120 млн. грн., которые направлены на ремонт дорог в населенных пунктах по всей Киевской области, чего не делалось на протяжении последних двух лет.

Относительно проблем города Славутич А.ПРИСЯЖНЮК пообещал, что в следующем году будут выделены средства на строительство в городе жилого дома на 200 квартир.

Кроме того, он пообещал, что область примет такой бюджет на следующий год, который позволит местным органам власти оставлять на развитие своих населенных пунктов больше средств, чем это происходит сейчас.

Подытоживая свое выступление, А.ПРИСЯЖНЮК дал высокую оценку работе представителей власти Славутича.

«Актив города работал и сохранил город в самом хорошем состоянии, несмотря на то, что эти последние 5 лет отбросили страну далеко назад… Ситуация в Киевской области постепенно исправляется, и становится стабильной», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.