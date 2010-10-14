Социальное жилье в Украине не строится - зампред профильного комитета ВР

Социальное жилье в Украине не строится, заявил в эфире ток-шоу “Киевский форум” на КГРТРК народный депутат от БЮТ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ и региональной политики Юрий СЕРБИН.

По мнению депутата, причиной этого является нехватка средств, земли и несовершенство нормативной базы.

В свою очередь, депутат Киевсовета от Блока Черновецкого Алла ШЛАПАК отметила, что претендовать на социальное жилье может только семья с доходом меньше 900 гривен на человека. По ее мнению, таких людей в Киеве “немного”. Лучше ситуация в столице со строительством доступного жилья, когда часть стоимости недвижимости берет на себя городской или государственный бюджет, отметила она.

По словам председателя правления АО ХК “Киевгорстрой” Михаила ГОЛИЦЫ, уже до конца года в Киеве будет сдано в эксплуатацию два дома по программе 50/50.

“Это жилье будет на Троещине, 26-й микрорайон, два дома пусковые в этом году. Пусковые первого квартала 2011 года - на улице Сергея Лазо, в переулке Моторном и на Позняках. Стоимость - от 3100 гривен до 4700 гривен за метр в домах, которые сдаются в эксплуатацию уже в этом году”, - сказал он.

Как отметила автор и ведущая “Киевского форума” Рена НАЗАРОВА, остается непонятной позиция заместителя председателя КГГА Александра МЕЩЕРЯКОВА, который занимается жилищными проблемами в Киеве. “Чиновник на эфир прийти отказался, а пресс-служба ответила, что он сейчас вообще не очень общается с прессой”, - сказала она.