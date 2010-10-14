На программы молодежного жилищного строительства выделят 204,8 млн. грн.

Кабинет министров Украины поручил передать бюджетные назначения в 2010 году, предусмотренные Министерству по делам семьи, молодежи и спорта, Министерству регионального развития и строительства.

Об этом говорится в распоряжении №1964-р от 12 октября т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, Минрегионстрой должны быть переданы средства в размере 6,3 млн. грн. по программе «Финансовая поддержка Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству»; 117,8 млн. грн. – по программе «Частичная компенсация процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья»; 30,355 млн. грн. – по программе “Увеличение уставного капитала Государственного специализированного учреждения “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству” с дальнейшим использованием на реализацию государственной программы обеспечения молодежи жильем; 30,355 млн. грн. – по программе “Получение кредитов, предоставленных из Государственного бюджета Украины молодым семьям и одиноким гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, и пеня”; 20 млн. грн. – по программе “Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья”.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства Государственного бюджета.

7 июля т.г. Кабмин передал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.