В Киеве за 9 месяцев сдано в аренду 7037 квартир

В Киеве в январе-сентябре этого года было сдано в аренду 7037 квартир.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (48% сделок), 37% приходится на двухкомнатные квартиры и 15% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (64%) приходится на квартиры стоимостью до 4,8 тыс. грн. в месяц, 24% - в ценовой категории от 4,8 до 6,5 тыс. грн. и 12% - в категории свыше 6,5 тыс. грн.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2009 года в Киеве было сдано в аренду 5126 квартир.

В 2009 году в Киеве было сдано в аренду 6,9 тыс. квартир.