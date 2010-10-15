Запуск тепла завершен в 25 регионах

На сегодня запуск централизованного отопления завершен в 25 регионах Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

По его данным, на сегодняшний день введено в работу 23 733 котельных, подключено к отоплению 137216 жилых домов, 12579 детских садов, 19504 учебных заведений и 6466 больниц.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что в связи с теплыми погодными условиями в Крыму и Севастополе (температура воздуха там составляет плюс 14-17 градусов тепла), котельные работают не в полном объеме. При этом все газовые и угольные котельные в Крыму запущены в работу, в процессе запуска находится котельные, работающие на жидком топливе. Объекты социальной сферы и жилые дома в северных районах полуострова отапливаются.

По словам министра, с наилучшими показателями в отопительный сезон вошли Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области, где на 11 октября полностью отапливались объекты социальной сферы и жилые дома.

Ю.ХИВРИЧ также сообщил, что в каждой области страны работают оперативные диспетчерские службы по вопросам ЖКХ. Он обратился к потребителям коммунальных услуг с тем, чтобы они в случае предоставления некачественных услуг обращались в местные диспетчерские службы или в диспетчерскую службу при министерстве.

Он добавил, что министерство ведет мониторинг обращений граждан по проблемным вопросам, каждое обращение проверяет Государственная жилищно-коммунальная инспекция.

Предприятия ТКЭ получат лимиты газа 20 октября

Теплоснабжающие предприятия получат лимиты на газ 20 октября т.г.

По словам Юрия ХИВРИЧА, когда произошло снижение температуры, правительство приняло решение не соблюдать лимиты на газ, поскольку необходимо было начинать отопительный сезон.

Министр отметил, что на сегодняшний день большая часть предприятий не имеет лимитов на газ, поскольку договора с газовщиками начали заключаться только на прошлой неделе.

«С 20 октября у нас будут лимиты практически у всех предприятий, потому что мы уже начали отопительный сезон, мы уже газ потребляем», - сказал он.

Ю.ХИВРИЧ добавил, что лимиты на газ выделяются каждой теплосети в зависимости от потребностей.

К вечеру 12 октября ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» заключила договоры на поставки природного газа в течение отопительного сезона 2010-2011 годов с 592 предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ).

По данным МинЖКХ, на сегодняшний день запуск централизованного отопления завершен в 25 регионах Украины.