Попов: «Киевгорстрой» остаеся собственностью Киева. Суд подтвердил

14 октября Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Киевсовета, которым в 2007 году была разрешена приватизация АО ХК «Киевгорстрой».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Таким образом, пакет акций территориальной общины Киева в уставном фонде АО ХК «Киевгорстрой» изъят из программы приватизации и возвращен в перечень объектов, которые не подлежат приватизации.

А.ПОПОВ отметил, что решение суда подтвердило незаконность любых попыток передать стратегически важный объект – «Киевгорстрой» – в собственность частного лица.

«Я убежден, что такое предприятие, как холдинговая компания «Киевгорстрой», должно работать, прежде всего, в интересах жителей города, а не определенных частных структур”, - сказал первый заместитель председателя КГГА, отметив, что нельзя ради удовлетворения интересов отдельного бизнесмена лишать киевлян права на управление наибольшей строительной кампанией страны.

«Киевгорстрой» останется в собственности городской общины – это окончательное решение, никакой перепродажи не будет. Киевлянам также будут принадлежать «Киевводоканал» и «Киевгаз». Столица должна контролировать объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города», – заявил А.ПОПОВ.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – наибольшая строительная компания Украины. В состав холдинга входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении местной власти.

2 сентября 2010 года председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ заявил, что муниципальный пакет акций АО «ХК «Киевгорстрой» в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании «Новый регион» за 114 млн. 75 тыс. грн.

Первый заместитель председателя КГГА А.ПОПОВ тогда заявил о намерении киевской власти отстоять интересы города и возвратить 80% акций АО «ХК «Киевгорстрой» в собственность городской общины.

5 октября столичная власть после инициированного ею собрания акционеров АО ХК «Киевгорстрой» объявила, что Киев возобновил управление 80% акций компании.

Как сообщил А.ПОПОВ, операция по продаже 80% акций «Киевгорстроя» не была завершена, и акции остаются в собственности киевлян. «Однако город был лишен возможности осуществлять стратегическое управление предприятием, поскольку органы управления холдинга работали не в интересах киевлян. В июле 2010 года была попытка отобрать акции у города Киева. Благодаря общим усилиям КГГА и правоохранительных органов такие незаконные действия были своевременно пресечены», – сказал А.ПОПОВ.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ликвидировала ряд лицензий покупателя акций “Киевгорстроя”.