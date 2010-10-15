Разрешительные процедуры в строительстве упростят

Министерство регионального развития и строительства планирует на следующей неделе передать в Кабмин законопроект об упрощении разрешительных процедур на строительство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО, министерство 3 месяца работает над разработкой законопроекта, который должен сократить разрешительные процедуры на строительство до 60 дней.

“Сегодня перечень составляющих в процедуре, предшествующей началу строительных работ, составляет 142 пункта, а время, на протяжении которого инвестор может ожидать всяких разрешений, достигает 400 дней ”, - сказал он.

В частности, законопроектом предусматривается сформировать Градостроительный кадастр, предусмотреть разработку планировочной документации для всей территории Украины.