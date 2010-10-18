Турецкая Metal Yapi Konut инвестирует 250 млн. долл. в строительство в Киеве

Турецкий инвестиционно-строительный холдинг Metal Yapi Konut инвестирует 250 млн. долл. в строительство высотного мультифункционального комплекса в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «ИПЕТ Юкрейн», дочерней компании Metal Yapi Konut.

Согласно сообщению, комплекс расположится в центре Киева и будет состоять из трех зданий – бизнес-центра, элитного жилого комплекса и апартаментов. В компании не озвучили месторасположение и технико-экономические характеристики проекта.

Компания «ИПЕТ Юкрейн» планирует начать строительство в первом квартале 2011 года, завершить - в течение двух лет.

По словам совладельца и главы правления компании «ИПЕТ Юкрейн» Мехмета САЧАКЛЫОГЛУ, участки в центре столицы, на которых будет вестись строительство, в собственности компании, уже получены разрешения на строительство и утверждены архитектурные проекты. Презентацию проектов компания проведет в начале 2011 года.

Он уточнил, что полное финансирование компания будет осуществлять за счет собственных средств. Для строительства будут привлечены турецкие специалисты, зарубежные архитекторы.

В долгосрочной перспективе компания «ИПЕТ Юкрейн» планирует развивать девелоперские проекты по всей Украине.

Справка УНИАН. Компания Metal Yapi Konut более 30 лет работает на рынке недвижимости Турции. В портфеле компании - элитный жилой комплекс в центре Стамбула в класса «А+», площадью 250 000 кв. м., торговый центр Historia, комплекс элитных апартаментов Flyin.