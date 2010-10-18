Кабмин решил пересмотреть советские ГОСТы в строительстве

Кабинет министров Украины поручил Министерству регионального развития и строительства пересмотреть государственные стандарты бывшего Советского Союза (с обозначением ГОСТ) в отрасли строительства и промышленности строительных материалов.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1982-р от 12 октября т.г., которым утвержден план мероприятий по выполнению Концепции реализации государственной политики по нормативному обеспечению строительства в Украине на период до 2015 года. Документ размещен на правительственном портале.

Согласно плану мероприятий, Минрегионстрой должен пересмотреть советские ГОСТы в отрасли строительства и промышленности стройматериалов до 2012 года.

При этом Минрегионстрою совместно с заинтересованными министерствами и другими центральными органами исполнительной власти поручено до 2015 года пересмотреть строительные нормы и правила (СниП и СН) бывшего СССР.

Вместе с тем до завершения гармонизации нормативной базы по вопросам строительства с нормативной базой Европейского Союза должна быть внедрена система государственных норм и стандартов.

Минрегионстрой также до 2011 года должен внедрить систему оценки соответствия согласно Техническому регламенту строительных изделий, зданий и сооружений, утвержденноve постановлением Кабмина №1764 от 20 декабря 2006 года.

Кроме того, до 2015 года министерству поручено инициировать принятие Межправительственным советом по сотрудничеству в строительной деятельности государств-участников СНГ Рамочного двустороннего соглашения о взаимном признании государствами результатов работы по оценке соответствия строительных изделий.