В Киеве стоимость офисных помещений в сентябре выросла на 0,02%

В Киеве в сентябре т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,02%, по сравнению с августом т.г., – до 2 039,48 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, в сентябре количество операций по продаже коммерческой недвижимости выросло на 2,8% по сравнению с августом. Повышенным интересом у потенциальных покупателей в сентябре пользовались помещения в центре города, фасадные, метражом от 100 до 200 кв. м.

В компании отметили, что в сентябре наибольший рост цен до 1% наблюдался в Оболонском районе. Наибольшее снижение цены было зафиксировано в Дарницком районе до (-1%).

По данным компании, средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в центре города составила 6674 долл., Голосеевском районе – 1466,33 долл., Дарницком – 1066 долл., Деснянском – 1092,67 долл., Днепровском – 1053,67 долл., Оболонском – 1868,33 долл., Печерском – 2399 долл., Подольском – 1672,67 долл., Святошинском – 1382,33 долл., Соломенском – 1454,67 долл., Шевченковском – 2304,67 долл.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в августе т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 1,45% по сравнению с июлем т.г. – до 2 039 долл./кв. м; в июле т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,48% по сравнению с июнем т.г. – до 2 025,45 долл./кв. м; в июне т.г. средняя стоимость офисных помещений снизилась на 0,2% по сравнению с маем т.г. – до 1 880,61 долл./кв. м; в мае т.г. средняя стоимость офисных помещений снизилась на 0,01% по сравнению с апрелем т.г. – до 1 858,52 долл./кв. м, в апреле т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 3,61% по сравнению с мартом т.г. – до 1861,21 долл./кв. м; в марте т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 1,2% по сравнению с февралем т.г. – до 1816,5 долл./кв. м; в феврале т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,87% – до 1802,21 долл./кв. м; в январе т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,57% – до 1791,36 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (г. Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.