Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призывает городских голов «не быть похожими на мэра Киева» и качественно подготовиться к уборке снега в осенне-зимний период.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на совещании в Николаевской облгосадминистрации по вопросам экономического развития региона.

Премьер-министр вспомнил анекдотическую, по его словам, прошлогоднюю ситуацию в Киеве, когда в разгар снегопадов сделал замечание мэру столицы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ по поводу некачественной уборки снега с киевских улиц.

«Я нашему мэру столицы ставлю задачу. Говорю: Леонид Михайлович, Киев надо очистить от снега. А он мне говорит: а зачем, через пару месяцев все растает. Значит, вашему мэру (города Николаева – УНИАН) и другим мэрам ставлю задачу – не быть похожими на мэра города Киева», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что снег в зимний период должен убираться вовремя и качественно, чтобы не возникал гололед.

Справка УНИАН. Верховная Рада назначила Н.АЗАРОВА на должность премьер-министра Украины 11 марта.