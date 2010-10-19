«Киевгорстрой» до конца года освоит 280 млн. грн. на реконструкции НСК «Олимпийский»

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» до конца текущего года планирует выполнить строительно-монтажных работ по реконструкции НСК «Олимпийский» на сумму 280 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА.

«Сумма выполнения сегодня составляет 666 млн. грн., остаток по контракту (на текущий год - УНИАН) – 280 млн. грн.», - сказал он.

Президент «Киевгорстроя» добавил, что у компании на сегодня нет проблем с финансированием работ по реконструкции спорткомплекса.

В свою очередь генеральный директор НСК «Олимпийский» Житесс АРКИССАНДАШ сообщил, что сегодня должны были залить последний куб бетона для устройства ригелей верхнего яруса трибун VIP-зоны, однако он будет залит сегодня ночью.

«Я подтверждаю, что сегодня будет залит последний куб бетона в ригели верхнего яруса VIP-зоны», - сказал М.ГОЛИЦА.

Он отметил, что «Киевгорстрой» закончит строительство стадиона согласно графику, 30 июня 2011 года.

«Мы сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы добавить количество субподрядчиков, количество работников, пересмотреть технологии ведения работ», - сказал М.ГОЛИЦА.

По данным президента «Киевгорстроя», сегодня в реконструкции спорткомплекса занято более 1,5 тыс. работников, 90 единиц тяжелой техники, 41 субподрядная строительная организация.

Как сообщал УНИАН, ранее ХК «Киевгорстрой» планировал в 2010 году освоить около 1 млрд. грн. на реконструкции НСК «Олимпийский».

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением (№1586-р от 28 июля т.г.) увеличил общую сметную стоимость реконструкции существующих и строительства новых объектов НСК "Олимпийский" в Киеве на 42% – с 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн. Общая стоимость строительно-монтажных работ по новой смете составляет 1 млрд. 736,784 млн. грн., оборудования – 349,051 млн. грн., пусконаладочных работ – 4,37 млн. грн.

Сегодня в реконструкции задействованы три генподрядчика: АО "ХК "Киевгорстрой", ООО "АК Инжиниринг" и ООО "Завод Мастер-Профи Украина" (Днепропетровск).