Правительство разберется с каждым замороженным строительством – Азаров

Правительство Украины намерено разобраться с каждым замороженным строительным объектом по всей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, которое состоялось в Николаевской облгосадминистрации.

«Я говорил уже вашему губернатору (губернатору Николаевской области Николаю КРУГЛОВУ – УНИАН), чтобы вы разобрались с каждым замороженным объектом. Мы должны запустить их вместе. Николай Петрович говорит, что в Николаеве 7 таких объектов. По каждому объекту вы должны сесть – собственник, инвестор, банк, администрация, разобраться и запустить этот объект, чтобы он был завершен. И не просто закончен – чтобы он начал эксплуатироваться, приносить деньги – инвестору и в казну, а инвестор снова начал строить и так далее, чтобы мы закрутили всю эту цепочку».