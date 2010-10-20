«Нибулон» построит речной терминал в Николаевской области

ООО СП «Нибулон», крупный сельскохозпроизводитель и зернотрейдер, начал строительство нового перегрузочного терминала в г. Новая Одесса Николаевской области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что стоимость проекта составляет 150 млн. грн.

Строительство перегрузочного терминала компания планирует завершить зимой текущего года.

Поблизости терминала будет построен речной причал. Для возможности прохождения сухогрузных судов к причалу нового терминала планируется провести дноуглубительные работы.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП "Нибулон" отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.