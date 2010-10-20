Ялта признана лучшим городом в период кризиса

«Украинская инвестиционная газета» совместно с агентством «Кредит-Рейтинг» готовит к выпуску новый рейтинг социально-экономического развития городов и регионов Украины. В этом рейтинге Ялта признана победителем в номинации «Лучший город по развитию в период кризиса» (по итогам последних пяти лет).

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Ялты.

«Исследование определило наиболее развитые города и регионы, их экономическую мощь и потенциал, перспективы развития, уровень социального обеспечения. В проекте представлены крупные украинские города с населением более 40 тысяч человек. Методология рейтинга является уникальной научной разработкой опытных аналитиков. Она основана на тридцати основных социальных и экономических показателях украинских городов», - говорится в пресс-релизе.

Цель проекта - привлечь внимание общественности к развитию и становлению украинских городов.

Награждение победителей рейтинга состоится в ближайшие дни.