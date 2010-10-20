Ялта признана лучшим городом в период кризиса
12:32, 20 октября 2010Недвижимость
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Рейтинг «Украинской инвестиционной газеты» и агентства «Кредит-Рейтинг»
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Ялты.
«Исследование определило наиболее развитые города и регионы, их экономическую мощь и потенциал, перспективы развития, уровень социального обеспечения. В проекте представлены крупные украинские города с населением более 40 тысяч человек. Методология рейтинга является уникальной научной разработкой опытных аналитиков. Она основана на тридцати основных социальных и экономических показателях украинских городов», - говорится в пресс-релизе.
Цель проекта - привлечь внимание общественности к развитию и становлению украинских городов.
Награждение победителей рейтинга состоится в ближайшие дни.
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