Обязательность госрегистрации права аренды не распространяется на жилье – Минюст

Обязательность государственной регистрации такого вещного права, как найм или аренда, не распространяются на правоотношения, которые возникают из договоров аренды жилья.

Об этом говорится в методических рекомендациях Министерства юстиции для нотариусов и Бюро технической инвентаризации (БТИ) относительно государственной регистрации права найма или аренды недвижимого имущества, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ подписал приказ об утверждении Методических рекомендаций относительно государственной регистрации права пользования (найма, аренды) зданием или другими капитальными сооружениями, их отдельными частями. Рекомендации выданы на многочисленные запросы БТИ, нотариусов и граждан в связи с изменениями в законодательстве в части государственной регистрации прав на недвижимость.

В министерстве напомнили, что 16 марта 2010 года вступил в силу Закон Украины от 11 февраля 2010 года № 1878-VI «О внесении изменений в Закон Украины “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений” и других законодательных актов Украины”, которым вводятся новые нормы, устанавливающие обязательность государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, которые возникают, в частности, и на основании заключенных договоров.

В Минюсте разъяснили, что учитывая общие принципы регулирования отношений найма (аренды), которые определены Гражданским кодексом Украины, а также исходя из положений данного закона, нормы относительно обязательности госрегистрации права пользования (найма, аренды) касаются только зданий или других капитальных сооружений, их отдельных частей.

В рекомендациях даны разъяснения относительно государственной регистрации права пользования (найма, аренды) зданием или другими капитальными сооружениями, их отдельными частями, а также объясняется распространение норм закона на правоотношения, возникающие из договоров найма (аренды) жилья.