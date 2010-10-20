"Ощадбанк" будет давать кредиты в рамках программы «Доступное жилье»

ОАО «Ощадбанк» и Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству подписали договор о сотрудничестве в сфере кредитования по программе обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение, в частности путем предоставления государственной поддержки для строительства и приобретения доступного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН.

По его словам, во исполнение Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы ОАО «Ощадбанк» совместно с Фондом разработали программу, согласно которой потенциальные участники программы «Доступное жилье» имеют возможность получить кредит на свою часть взноса.

Участниками программы могут стать граждане, которые состоят на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий и имеют возможность оплатить вместе с использованием государственной поддержки стоимость жилья, установленную застройщиком. Для участия в программе следует обратиться в региональные управления, Ипотечный центр Фонда с отдельным пакетом документов. После отработки Фондом предоставленного пакета документов граждане открывают текущий счет в учреждении "Ощадбанка" и вносят на этот счет свои денежные средства. Средства государственной поддержки в размере до 30% нормативной стоимости жилья для дальнейшего расчета с застройщиком за определенный объект недвижимости также будут зачислены на этот счет после заключения надлежащих договоров. Перечень застройщиков и объектов строительства, в которых для реализации предлагаются объекты финансирования, можно получить в региональных управлениях.

Л. РЫСУХИН сообщил, что на сегодня Фондом отобрано 56 объектов, 14 из которых находятся в Киеве и Киевской области.

Он отметил, что компенсация 30% нормативной стоимости жилья предоставляется на безвозвратной основе. На данные цели сегодня на счетах Фонда находится 100 млн. грн.

Как сообщил заместитель председателя правления ОАО «Ощадбанк» Александр ГРИШКО, по условиям программы кредит предоставляется сроком до 20 лет под 16% годовых (также существует единоразовая комиссия банка в размере 1% суммы кредита), при том что средняя ставка для стандартных договоров ипотеки на сегодня в банке составляет 18-20%. Минимальная сумма кредита - 5 тыс. грн., максимальная не ограничена. Сумма кредита не может превышать 70% стоимости приобретаемого объекта финансирования.

По информации А.ГРИШКО, объем средств, предусмотренный банком для кредитования граждан в рамках данной программы, составляет 130 млн. грн.

Также он сообщил, что общий портфель ипотечных кредитов банка на сегодня составляет 2,7 около млрд. грн., при этом проблемная задолженность - около 4%.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

7 июля т.г. Кабмин передал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.