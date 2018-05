Суд признал право на 80% акций «Киевгорстроя» за Киевом

Хозяйственный суд Киева признал право собственности на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» за территориальной общиной Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суда озвучила сегодня судья Юлия СМИРНОВА.

«Иск удовлетворить частично: признать право собственности на 80% уставного капитала АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» за территориальной общиной Киева», – сказала она.

Суд также постановил прекратить производство относительно ООО «Адрем» и ООО «Терминал-Реестр» и при этом отказался признать недействительным договор купли-продажи 80% акций «Киевгорстроя» между Главным управлением коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации и финансовой компанией «Новый регион».

В ходе судебного заседания представитель ХК «Киевгорстрой» Александр БЯЛКОВСКИЙ сообщил, что на сегодняшний день реестродержателем «Киевгорстроя» является ООО «Финреестр» на основании решения собрания акционеров «Киевгорстроя» от 5 октября текущего года.

Вместе с тем, представитель компании «Адрем» Оксана МАЛЕКО сообщила, что компания не получала никаких подтверждений о смене реестродержателя «Киевгорстроя».

«На сегодня акт приема-передачи реестра не проводился, поэтому «Адрем» является реестродержателем», – пояснила она и добавила, что на данный момент ООО «Адрем» ведется система реестра «Киевгорстроя».

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Хозяйственный суд Киева наложил арест на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», которые были приобретены ФК «Новый регион» 29 июля 2009 года.

Суд решил для обеспечения иска частично удовлетворить требования Генеральной прокуратуры, в частности, наложить арест на 80% акций холдинга, запретить ООО «Терминал-Реестр» и ООО «Адрем» осуществлять любые действия по внесению изменений в систему реестра владельцев акций «Киевгорстроя».

Генпрокуратура обратилась в суд в интересах Киевсовета и Главного управления коммунальной собственности КГГА к ООО «Финансовая компания «Новый регион», ООО «Компания «Терминал-Реестр», ООО «Адрем» о признании недействительным договора № Д-2009/07/29, заключенного 29 июля 2009 года ГУ коммунальной собственности КГГА и ООО «ФК «Новый регион» о купле-продаже 52 910 760 акций ХК «Киевгорстрой» и применение последствий его недействительности.

2 сентября руководство холдинга заявило, что инвестиционные компании Atima Ltd., Investion Ltd. и Akvista Ltd. стали владельцами 80% акций АО ХК "Киевгорстрой".

14 октября Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Киевсовета, которым в 2007 году была разрешена приватизация АО ХК «Киевгорстрой».

По словам первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА, таким образом, пакет акций территориальной общины Киева в уставном фонде АО ХК «Киевгорстрой» изъят из программы приватизации и возвращен в перечень объектов, которые не подлежат приватизации.

А.ПОПОВ отметил, что решение суда подтвердило незаконность любых попыток передать стратегически важный объект – «Киевгорстрой» – в собственность частного лица.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.