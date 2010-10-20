Кипрская компания обжалует отмену приватизации «Киевгорстроя»

Кипрская компания Satilina Limited – один из покупателей акций ХК «Киевгорстрой» – сегодня подала кассационную жалобу на решение Апелляционного хозяйственного суда Киева, который исключил «Киевгорстрой» из программы приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам представитель кипрской компании Виталий МАХИНЧУК.

Он пояснил, что компания владеет около 10% акций «Киевгорстроя».

При этом в ходе сегодняшнего заседания хозяйственного суда Киева В.МАХИНЧУК представлял три кипрских компании – Satilina Limited, Atima Limited и Intrapolia Limited, которые также владеют примерно по 10% акций «Киевгорстроя» и которые суд отказался привлечь в качестве третьей стороны к судебному разбирательству по признанию недействительным договора купли-продажи 80% акций «Киевгорстроя» между Главным управлением коммунальной собственности КГГА и финансовой компанией «Новый регион».

В.МАХИНЧУК сообщил журналистам, что намерен обжаловать сегодняшнее решение Хозсуда о признании права собственности на 80% акций «Киевгорстроя» за территориальной общиной Киева.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, Хозяйственный суд Киева признал право собственности на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» за территориальной общиной Киева.

«Иск удовлетворить частично: признать право собственности на 80% уставного капитала АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» за территориальной общиной Киева», – озвучила решение суда судья Юлия СМИРНОВ.

По ее словам, также суд постановил прекратить производство относительно ООО «Адрем» и ООО «Терминал-Реестр» и при этом отказался признать недействительным договор купли-продажи 80% акций «Киевгорстроя» между Главным управлением коммунальной собственности КГГА и финансовой компанией «Новый регион».

Ранее, 14 октября т.г., Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Киевсовета, которым в 2007 году была разрешена приватизация АО ХК «Киевгорстрой».

По словам первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА, таким образом, пакет акций территориальной общины Киева в уставном фонде АО ХК «Киевгорстрой» изъят из программы приватизации и возвращен в перечень объектов, которые не подлежат приватизации. При этом А.ПОПОВ отметил, что решение суда подтвердило незаконность любых попыток передать стратегически важный объект – «Киевгорстрой» – в собственность частного лица.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В состав холдинга входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

80% акций компании принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении местной власти.

2 сентября 2010 года председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ заявил, что муниципальный пакет акций АО «ХК «Киевгорстрой» в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании «Новый регион» за 114 млн. 75 тыс. грн.

Первый заместитель председателя КГГА А.ПОПОВ тогда заявил о намерении киевской власти отстоять интересы города и возвратить 80% акций АО «ХК «Киевгорстрой» в собственность городской общины.

5 октября столичная власть после инициированного ею собрания акционеров АО ХК «Киевгорстрой» объявила, что Киев возобновил управление 80% акций компании.

Как сообщил А.ПОПОВ, операция по продаже 80% акций «Киевгорстроя» не была завершена, и акции остаются в собственности киевлян.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ликвидировала ряд лицензий покупателя акций «Киевгорстроя».