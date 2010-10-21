ВР определила особенности передачи в аренду или концессию коммунальных объектов

Верховная Рада приняла Закон “Об особенностях передачи в аренду или концессию объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, которые находятся в коммунальной собственности”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 243 из 426 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон определяет особенности передачи в аренду или концессию лишь тех объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, которые находятся в коммунальной собственности, особенности аренды и концессии таких объектов.

В законе определены требования к субъектам, которым передаются в аренду или концессию объекты централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода. В частности, предусмотрено, что лицо, с которым заключен договор аренды или концессии относительно объекта централизованного водо-, теплоснабжения или водоотвода, который находится в коммунальной собственности, обязано на протяжении трех месяцев со дня подписания соответствующего договора (со дня сдачи объекта в эксплуатацию, если объект был построен, достроен или восстановлен в соответствии с условиями концессионного договора) обеспечить соответствие своей материально-технической базы и штата специалистов лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности, для которой объект берется в аренду или концессию, и получить лицензию на соответствующий вид деятельности.

В законе определенно, что при принятии решения о предложении относительно передачи объекта централизованного водо-, теплоснабжения или водоотвода, который находится в коммунальной собственности, в аренду или концессию или об отказе в его передаче в аренду или концессию, не является обязательным получение заключения органов Антимонопольного комитета Украины о возможности аренды или концессии и об условиях договора аренды или концессии. В законе предусмотрено, что без объявления и проведения конкурса могут передаваться в аренду или концессию объекты централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, которые находятся в коммунальной собственности территориальной общины села и обеспечивают соответствующими услугами потребителей только в пределах ее территории.

В случае принятия соответствующим советом решения об отказе в передаче в аренду или концессию объекта централизованного водо-, теплоснабжения или водоотвода, который находится в коммунальной собственности, повторно к рассмотрению этого вопроса совет может вернуться не ранее, чем через один год со дня принятия такого решения.

Также предусмотрено, что Центральный орган исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства обязан согласовать условия конкурса или предоставить письменный мотивированный отказ на протяжении десяти календарных дней. Отказ в таком согласовании возможен лишь по причине несоответствия условий конкурса требованиям законодательства.

В законе выписаны правила проведения конкурса на право получения в аренду или концессию объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода.

Также в законе определено, какими должны быть условия договора аренды или концессии объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода.

Определены и особенности аренды объектов централизованного водо-, теплоснабжения или водоотвода, которые находятся в коммунальной собственности. В частности, предусмотрено, что арендатор не имеет права передавать в субаренду арендованный им объект централизованного водо-, теплоснабжения или водоотвода. Кроме того, текущий ремонт арендованного объекта централизованного тепло-, водоснабжения или водоотвода проводит арендатор за собственный счет. Капитальный ремонт арендованного объекта производится в определенные договором аренды сроки арендатором за счет амортизационных отчислений.

Контроль за использованием переданного в аренду объекта централизованного тепло-, водоснабжения или водоотвода и за выполнением арендатором условий заключенного договора аренды осуществляет соответствующий совет, который принял решение о предоставлении такого объекта в аренду, и уполномоченные им органы и должностные лица в порядке, определенном договором аренды.