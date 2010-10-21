Минрегионстрой внесет закононопроект о разрешительной системе в строительстве

Министерство регионального развития и строительства по поручению правительства разработало рамочный закон о разрешительной системе в строительстве, который планируется внести на утверждение Кабинета министров до конца октября т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Игорь СОКОЛОВ на презентации и обсуждении концепции реформ в строительной отрасли Украины, разработанной экспертной группой из специалистов аппарата вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, Минрегионстроя, Госкомпредпринимательства, Госкомзема, Украинской строительной ассоциации.

«По поручению Кабинета министров Минрегионстрой разработал рамочный закон, в который будут внесены все новации, которые отражены в концепции. Документ этот мы практически разработали и планируем внести в Кабинет министров для рассмотрения и утверждения до конца октября», - сказал он.

По словам замминистра, планируется, что с принятием данного законопроекта количество разрешительных процедур для инвесторов сократится с 90 до 25, из которых инвестор делает только 9 шагов, а временные сроки получения разрешительной документации – с 400-450 дней до 60 дней.

Представляя законопроект, И.СОКОЛОВ пояснил, что новая разрешительная система будет делиться на пять блоков: 1- разработка планировочной документации, 2 – оформление права собственности на землю, 3 – разработка и утверждение проектно-сметной документации, 4- строительство объекта, 5 – оформление прав собственности на недвижимость

В частности, предусматривается, что местные власти разработают систему градостроительных документов – генеральные планы, зонирование территории, чтобы инвестор разрабатывал инвестпроекты, не выходя из офиса.

Для того, чтобы актуализировать градостроительную документацию, которая устарела в 80% населенных пунктов, Минрегионстрой предлагает снять срок действия генпланов. При этом планируется перевести генпланы из бумажной формы в электронную.

«Таким образом, мы актуализируем 80% территорий, который были раньше заморожены», - добавил замминистра.

И.СОКОЛОВ отметил, что из перечня градостроительной документации планируется исключить проект разделения территорий и проект застройки. Эти документу остаются действовать только в некоторых случаях и в качестве рабочей документации.

Земельный блок включает продажу земли через аукционы. При этом предусматривается, что инвестору будет предоставлена информация о земельном участке, в том числе, границы участка, предварительные технические условия, градостроительные ограничения (высотность и параметры). Для депрессивных территорий планируется разработать отдельные правила для проведения аукционов.

Минрегионстрой также предлагает изменить систему экспертизы проектно-сметной документации, для чего разбить объекты недвижимости на 5 категорий. В частности, 1 и 2 категории подразумевают малоэтажное строительство (1-2 этажа), для строительства которых экспертиза необязательна; для объектов 3 категории – 9-16-этажных зданий – решение о необходимости экспертизы принимает инвестор и проектировщик; объектов повышенной сложности, которые войдут в 4-5 категории, предлагается обязательная комплексная экспертиза. В последнюю категорию также планируется включить объекты, сооружаемые за счет государственных средств.

И.СОКОЛОВ подчеркнул, что в случае не проведения экспертизы, «ответственность должна лечь на плечи инвестора». При этом заказчик проекта должен взять на себя ответственность за проектно-сметную документацию, которая утверждается отдельным приказом.

Кроме того, в данном законопроекте министерство вводит понятие декларативного принципа для начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Планируется, что декларацию в органы Государственной архитектурно-строительной инспекции подают застройщики 1,2 и 3 категории объектов.

«С момента подачи декларации он (застройщик - УНИАН) может начинать строить без всяких препятствий», - уточнил И.СОКОЛОВ.

При этом для объектов 4 и 5 категорий остается существующая процедура разрешения на начало строительства и ввод объектов в эксплуатацию.

На представлении концепции руководитель группы по разработке проекта концепции реформы, советник вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО Андрей КОНДРАТОВ отметил, что документ предусматривает введение ответственности чиновников за нарушение процедуры выдачи разрешительной документации или бездействие. В частности, за первое нарушение чиновник может быть понижен в должности, а за повторное нарушение – уволен по решению суда.

Также предусматривается введение ответственности экспертов, дающих экспертизу проектов, и установить финансовую ответственность природных монополистов (юридических лиц) за неподключение объектов к инженерным сетям. А в случае применения декларативного принципа предусматривается введение ответственности застройщиков и проектировщиков объектов.