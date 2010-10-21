Размер субсидий по оплате ЖКУ в Украине снизился

В январе-сентябре текущего года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 40,6 млн. грн., что на 6,1 млн. грн. меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 37,5 млн. грн., в сельской – 3,1 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-сентябре т.г. были назначены 487,2 тыс. семей (58,7% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 392,5 тыс., в сельской – 94,7 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года количество семей, которым назначили субсидии, уменьшилось на 79,7 тыс., или на 14,1%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре т.г. уменьшился по сравнению с сентябрем 2009 года на 34,7% – до 48,5 грн.

Среди регионов наибольший размер субсидий отмечался в Полтавской, Донецкой областях и Киеве (103,8-82,7 грн.), наименьший – в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях (11,2 и 13,5 грн.).

Справка УНИАН. В 2009 году жителям Украины были назначены субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на сумму 143,4 млн. грн., что на 15,1 млн. грн. больше, чем в 2008 году.