В Киевсовете за мораторий на строительство вокруг Андреевской и Кирилловской церквей

В Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма инициируют решение о введении моратория на строительство вокруг Андреевской и Кирилловской церквей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата Киевсовета, председателя Постоянной комиссии по культуре Александра БРИГИНЦА (БЮТ).

По информации А.БРИГИНЦА, на заседании комиссии депутаты рассматривали проект решения Киевсовета «О введении моратория на осуществление нового строительства в пределах Охранной зоны ансамбля сооружений Софийского собора и Киево-Печерской лавры». Но, как объяснил депутат, под защиту этого моратория попадает и Андреевская церковь, но не в полной мере.

„А именно полной защиты этой и Кирилловской церквей требует общественность и ЮНЕСКО, которое вскоре должно рассмотреть возможность взятия этих жемчужин под свое крыло”, - отметил председатель комиссии.

По его словам, для полной безопасности Андреевской церкви необходимо в срочном порядке разработать проект, который очертил бы территорию, входящую в охранную зону этой достопримечательности.

“К сожалению, пока есть юридическая возможность вести застройку ниже Андреевской церкви, что может усилить оползневые процессы, которые разрушают уникальный храм. Дело в том, что в одну охранную зону входят и София Киевская, и Андреевская церковь. Однако существует одно «но». Охранная зона защищает украинскую барочную святыню только с 2-х сторон, а с других двух – защиты нет и потому место вблизи церкви не защищено от посягательств застройщиков. Именно эту территорию мы предлагаем внести в охранную зону", – объяснил А.БРИГИНЕЦ.

На одном из ближайших заседаний Киевсовета, не дожидаясь создания охранной зоны вокруг Андреевской и Кирилловской церквей, комиссия по вопросам культуры и туризма планирует внести в повестку дня вопрос «О введении моратория на осуществление нового строительства в пределах охранной зоны ансамбля сооружений Софийского собора и Киево-Печерской лавры». По мнению А.БРИГИНЦА, уже через несколько месяцев действие этого моратория должно быть расширено и включать в себя также охранные зоны еще двух уникальных памятников культуры.

Депутат напомнил, что под охраной ЮНЕСКО находятся три объекта столицы: Софийский собор, Золотые ворота и Киево-Печерская лавра. Еще два – Андреевская и Кирилловская церкви - в очереди на включение.