Сроки выделения земли под строительство намерены сократить - Тигипко

Получить землю и разрешение для строительства в Украине станет проще.

Об этом заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО на открытии Международного бизнес-форума «Стратегия крымского модернизационного прорыва» в Алуште, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина».

«В течение месяца мы совершенно поменяем концепцию по выделению земли под строительство и получению разрешений на этот вид деятельности», - пообещал вице-премьер.

По его словам, в этом контексте был изучен опыт целого ряда стран, приглашены иностранные эксперты для выработки стратегии введения этих изменений.

«По нашим предварительным расчетам, в результате принятия законодательных инициатив, которые будут регламентировать процесс выделения земли под строительство, сроки процедуры будут сокращены в четыре раза. В три раза уменьшится время на получение разрешений для строительных работ», - сообщил С.ТИГИПКО.

Он выразил уверенность, что такие нововведения улучшат климат в Украине для инвесторов.