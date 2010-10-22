Процесс выделения земли под застройку упростят
Тигипко: "Сроки процедуры будут сокращены в четыре раза"...
Получить землю и разрешение для строительства в Украине станет проще.
Об этом заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО на открытии Международного бизнес-форума «Стратегия крымского модернизационного прорыва» в Алуште, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина».
«В течение месяца мы совершенно поменяем концепцию по выделению земли под строительство и получению разрешений на этот вид деятельности», - пообещал вице-премьер.
По его словам, в этом контексте был изучен опыт целого ряда стран, приглашены иностранные эксперты для выработки стратегии введения этих изменений.
«По нашим предварительным расчетам, в результате принятия законодательных инициатив, которые будут регламентировать процесс выделения земли под строительство, сроки процедуры будут сокращены в четыре раза. В три раза уменьшится время на получение разрешений для строительных работ», - сообщил С.ТИГИПКО.
Он выразил уверенность, что такие нововведения улучшат климат в Украине для инвесторов.