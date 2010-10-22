И.о. гендиректора НСК «Олимпийский» назначен Барковский
15:21, 22 октября 2010Недвижимость
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Национальное агентство по подготовке и проведению в Украине чемпионата Европы по футболу Евро-2012 своим приказом от 21 октября 2010 года уволило Житесса АРКИССАНДАША с должности генерального директора НСК «Олимпийский» и назначило исполняющим обязанности гендиректора спорткомплекса Владимира БАРКОВСКОГО.
Об этом сообщается на сайте информационного центра «Украина 2012».
В сообщении указывается, что Ж.АРКИССАНДАШ уволен по согласию сторон.
В.БАРКОВСКИЙ до назначения занимал должность технического директора по реконструкции и строительству НСК «Олимпийский».
Напомним, португалец Ж.АРКИССАНДАШ был назначен на должность гендиректора НСК «Олимпийский» 7 апреля 2010 года.
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