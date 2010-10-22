Суд признал недействительными госакты на право собственности на 270 га земли в Обуховском районе

20 октября Высший хозяйственный суд отменил незаконные судебные решения об отказе в признании недействительными государственных актов на право собственности на почти 270 га земле в Обуховском районе Киевской области, оформленных на дочернее предприятие Каневского нерестово-выростного рыбного хозяйства ООО «Плесо-2006» на основании поддельных решений Печерского районного суда столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.