Киев "подстрахуют" мобильные котельные

Столичная власть изучает вопрос приобретения мобильных котельных для быстрого обеспечения теплом киевлян в случае аварий на теплосетях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

“С целью профилактики и немедленного реагирования на ситуации, которые могут возникнуть в период отопительного сезона, вчера было принято решение и дано поручение управлению Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций вместе с КГГА отработать возможность приобретения современных технологий, я имею в виду, мобильных котельных, передвижных, которые могут быть в течение часа поставлены на тот или иной объект, подключены к существующим сетям и, таким образом, пока авария ликвидируется, будут использованы, чтобы не уменьшать подачу или стабилизировать ситуацию услуг по подаче, в первую очередь, тепла”, - сказал А.ПОПОВ.

На вопрос, сколько нужно средств на приобретение таких котельных, он ответил, что все будет зависеть от того, какого производства будут эти установки - отечественные или иностранные, и сейчас вопрос изучается.

А.ПОПОВ сообщил, что за минувшую неделю в Киеве произошла 281 аварийная ситуация на теплосетях, из них 121 ликвидирована в течение суток.

“Но часть этих аварийных ситуаций ликвидировалась более суток, и это, безусловно, является серьезным негативом и вызывает у нас большую обеспокоенность. Например, 82 аварийные ситуации ликвидировались в течение двух суток, 78 – в течение трех суток. Это вызывает и недовольство жителей города, неудовлетворение городской власти, потому что мы такого допускать не можем и не будем”, - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, одной из причин такой ситуации является то, что практически более 10 лет Киев не вкладывает средств в реконструкцию систем ЖКХ, в том числе “Киевэнерго”. “В последний год – по сравнению с 2009-м - мы сегодня констатируем, что аварийность этих сетей увеличилась на 26%”, - заметил А.ПОПОВ.

Он проинформировал, что вчера состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого дан ряд поручений, направленных на быстрое реагирование на возможные аварии и нормальное проведение отопительного сезона. В частности, “Киевэнерго” поручено в сжатые сроки обеспечить аварийные бригады необходимым инструментом и оборудованием, чего недостаточно сейчас. Также из-за недокомплектования этих бригад работниками (вместо 7-8 человек сегодня это 2-4 человека) больше времени длится ликвидация чрезвычайной ситуации, а потому, чтобы более оперативно действовать, принято решение создать аварийные группы специалистов при ЖЭКах. Эти группы будут немедленно привлекаться в случае необходимости к совместной работе с “Киевэнерго” и обеспечивать ликвидацию аварийных ситуаций в течение суток, объяснил А.ПОПОВ.

Кроме того, решено организовать дополнительные патрульные службы из специалистов, которые могли бы проходить территории и выявлять быстро и оперативно повреждения на теплосетях.

Как сообщал УНИАН, отопительный сезон в Киеве в этом году начался 4 октября. Он проходил в две очереди: первая – подключение к теплу социальных заведений, вторая – с 8 октября происходило подключение жилых домов.