В Украине создано 11451 ОСМД – МинЖКХ

В Украине по состоянию на 10 октября т.г. создано 11451 объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), что составляет 14,5% от количества домов 5 этажей и выше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Григорий СЕМЧУК.

По его данным, по состоянию на 10 октября т.г. в Киеве создано 551 из планируемых к созданию до конца года 1500 ОСМД, в Донецкой области создано 2110 из планируемых 2901 объединений, в Днепропетровской области создано 655 из 817 объединений.

При этом, в соответствии с региональными программами, до конца текущего года в Житомирской области необходимо создать 118 ОСМД, Херсонской – 91 ОСМД, Винницкой – 87 ОСМД, Полтавской – 82 ОСМД, Черниговской – 74 ОСМД, Закарпатской – 48 ОСМД.

Г.СЕМЧУК отметил, что до 2014 года ОСМД должны управлять около 70% жилого фонда страны.