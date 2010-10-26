Мост через Днепр в Кременчуге начнут строить в 2012 году

Строительство моста через Днепр в Кременчуге (Полтавская обл.) планируют начать в 2012 году.

Об этом журналистам заявил мэр города Николай ГЛУХОВ.

Он сообщил, что 27 октября в Кременчуг приедут заместитель министра экономики и заместитель министра финансов. Они на месте посмотрят на ситуацию, после чего вынесут постановления об утверждении ТЭО на заседание правительства.

По словам Н.ГЛУХОВА, технико-экономическое обоснование нового моста было готово еще в 2006 году, однако с приходом к власти правительства Юлии ТИМОШЕНКО ТЭО не утвердили в Кабмине.

"Я лично 5 раз просил Юлию ТИМОШЕНКО вынести на заседание Кабмина ТЭО с тем, чтобы утвердить его. Но это не было сделано", – сказал мэр.

Вице-мэр Кременчуга Владимир ТАРАТОРИН сообщил, что после принятия постановления Кабмина, в 2011 году на рабочий проект строительства в госбюджете будет заложено 21 млн. грн.

"Строить мост начнем не ранее 2012 года. Стоимость строительства моста – 1,5 млрд. долл. Срок строительства – 7 лет. Для строительства будем привлекать инвесторов и средства государства",– сказал В.ТАРАТОРИН.

Он также отметил, что проезд по новому мосту планируется сделать бесплатным, а сам мост передать на содержание «Укравтодору».

Справка УНИАН. 21 декабря 2009 исполнилось 60 лет Крюковскому мосту через Днепр. За последние 20 лет его уже дважды капитально ремонтировали. Первый ремонт был в 1988 году, второй - в 2007-м.

В 2010 году во время предвыборной кампании Виктор ЯНУКОВИЧ подписал с Кременчугом соглашение о том, что он будет способствовать строительству нового мостового перехода через Днепр.