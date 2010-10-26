Госбанки готовы направить на кредитование достройки жилья 625 млн. грн.

При условии поддержки Национального банка государственные банки готовы предоставить кредиты под 10-12% годовых на сумму 625 млн. грн. для достройки 35 жилых объектов с высокой степенью готовности, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Виктора ТИХОНОВА, председателя рабочей группы по комплексному решению вопросов достройки объектов незавершенного жилищного строительства и стимулирования потребителей до приобретения этих объектов.

В состав рабочей группы вошли представители Минрегионстроя, Минфина, Минэкономики, Минюста, Государственного ипотечного учреждения, Национального банка, Сбербанка, Укрэксимбанка и других банковских учреждений.

В. ТИХОНОВ на сегодняшнем первом заседании рабочей группу сообщил, что Минрегионстрой отобрал в регионах Украины 35 незавершенных жилищных объектов, степень строительной готовности которых позволяет завершить эти объекты до конца 2010 года.

«Для завершения этих 35 объектов необходимо 625 млн. грн. На заседании рабочей группы мы пришли к общему согласию, что при условии поддержки Национального банка, государственные банковские учреждения готовы предоставить на такую сумму соответствующие кредиты под 10-12% годовых», - сказал он.

Он добавил, что по предложению Нацбанка, в скором времени будет разработана соответствующая программа, которая будет предусматривать предоставление таких кредитов и механизм возвращения этих средств.

В.ТИХОНОВ также сообщил, что сегодня Минфин работает над вопросом увеличениям уставного фонда Государственного ипотечного учреждения на 2 млрд. грн.

«Если этот вопрос удастся решить не медля, то эти средства ГИУ сможет направить на рефинансирование банков, которые будут предоставлять кредиты на достройку жилищных объектов», - отметил он.

По прогнозам В.ТИХОНОВА, в этом году в Украине будет сдано в эксплуатацию больше 8 млн. кв. м жилья.