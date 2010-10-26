Депутаты предлагают узаконивать самострои только для собственников земельных участков

Народные депутаты Юрий КАРМАЗИН (НУ-НС), Валерий БЕВЗЕНКО и Юрий МИРОШНИЧЕНКО (Партия регионов) предлагают предусмотреть возможность признания в судебном порядке права собственности на самовольно построенное недвижимое имущество только для тех граждан, которым принадлежат земельные участки, на которых это имущество расположено.

Об этом говорится в законопроекте № 7279 «О внесении изменений в статью 376 Гражданского кодекса Украины (относительно самовольного строительства)», внесенном в парламент 21 октября т.г.

Согласно пояснительной записке, законопроектом устанавливается перечень категорий земельных участков, легализация самовольного строительства на которых запрещается на любых основаниях. Это земли природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения, историко-культурного назначения, водного фонда, лесохозяйственного назначения.

Законопроектом также предусматривается установить запрет на признание права собственности на самовольно построенный объект, сооруженный с существенными нарушениями государственных строительных норм, которые могут привести к разрушению этого имущества, других объектов недвижимого имущества, созданию аварийной ситуации или причинению вреда жизни, здоровью физических лиц.

Документом предлагается определить последствия осуществления самовольного строительства с нарушением требований к такому строительству. В частности, предлагается установить, что самовольно построенное недвижимое имущество, находящееся на землях категорий, где его легализация запрещена, подлежит сносу.

В случае осуществления самовольного строительства землевладельцем (землепользователем) с существенными нарушением государственных строительных норм суд выносит решение, которым обязывает лицо, осуществившее строительство, провести перестройку. Если проведение перестройки невозможно или лицо, осуществившее строительство, отказывается от ее проведения, такое недвижимое имущество по решению суда подлежит сносу за счет лица, осуществившего строительство, с приведением земельного участка к предыдущему состоянию.