Правительственный комитет одобрил законопроект о разрешительной системе в строительстве

Правительственный комитет по вопросам региональной и социальной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гуманитарного развития сегодня одобрил законопроект «Об усовершенствовании разрешительной системы в строительстве».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Виктора ТИХОНОВА.

Согласно сообщению, усовершенствование разрешительной системы в строительстве предусматривается путем уменьшения количества разрешительных и согласительных процедур, сокращения времени их прохождения и перечня необходимых документов, внедрения в разрешительной системе в строительстве принципов молчаливого согласия, единственного окна и организационного единства.

«Для содействия развитию бизнеса и уменьшения разного рода нагрузок на бизнес, планируется, что отдельные виды хозяйственной деятельности будут осуществляться без получения документа разрешительного характера на основе декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он также отметил, что планируется введение персонификации ответственности субъектов архитектурной деятельности, постепенный переход от лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объекта архитектуры, к профессиональной аттестации исполнителей отдельных видов работ.

При этом дерегуляция хозяйственной деятельности будет осуществляться путем передачи части функций по государственному регулированию и контролю самоуправляющим организациям.