Пострадавшие инвесторы требуют выяснить причины невыполнения обязательств застройщиками

Ассоциация инвесторов строительства жилого дома, Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам, Ассоциация частных инвесторов и собственников и другие общественные организации обращаются к руководству Верховной Рады и народным депутатам с требованием возобновить работу или создать Временную следственную комиссию по выяснению причин невыполнения застройщиками обязательств по договорам об инвестировании в жилищное строительство, причин бездеятельности должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, которые привели к таким последствиям.

Такое решение было принято по результатам сегодняшнего круглого стола «Защита прав инвесторов в сфере строительства», сообщили УНИАН в пресс-службе Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам.

Среди требований общественных организаций - внести на рассмотрение Верховной Рады предложения по совершенствованию законодательства Украины с целью создания эффективного механизма регулирования отношений на рынке жилья, выполнения застройщиками обязательств по договорам об инвестировании в жилищное строительство, механизма защищенности интересов инвесторов – граждан Украины, которые инвестировали средства в жилищное строительство.

Они также просят включить в состав комиссии представителей общественных организаций и инвесторов в жилищное строительство Украины.

Кроме того, инвесторы обращаются к ВР с требованием провести парламентские слушания относительно состояния защиты прав инвесторов в сфере строительства.

Ассоциации обращаются к Президенту Украины, Кабинету министров Украины с требованием проконтролировать, а к Министерству регионального развития и строительства Украины и Комитету по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики - провести на протяжении ноября 2010 года встречи с представителями общественных организаций и инвесторов, во время которых утвердить программу действий по возвращению доверия инвесторов к застройщикам и органам государственной власти и внесения изменений в законодательство Украины относительно гарантирования прав и интересов частных инвесторов в жилищное строительство Украины.

«В случае нереагирования не данное обращение и неучтения интересов инвесторов в жилищное строительство Украины, оставляем за собой право пикетировать администрацию Президента Украины, Кабинет министров Украины, Верховную Раду Украины, Министерство регионального развития и строительства Украины», - говорится в пресс-релизе ассоциации.

По оценкам общественных организаций, на сегодня около 80% застройщиков не возобновили строительство своих объектов, а около 40% из них могут его не возобновить вообще. При этом инвесторы считают, что законодательство в строительной отрасли, прежде всего, защищает права застройщиков и не отвечает интересам частных инвесторов в жилищное строительство.

По данным Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, вследствие экономического и строительного кризиса в Украине непосредственно пострадало около 183 тыс. инвесторов, опосредованно – около 370 тыс. инвесторов.

По оценкам ассоциации, с октября 2008 года по июнь 2010 года от противоправной деятельности застройщиков в Украине понесли убытки около 230 тыс. инвесторов на общую сумму около 18 млрд. грн. (около 180 тыс. инвесторов продолжают нести убытки).