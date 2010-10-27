Минюст обновил порядок ведения Реестра прав собственности на недвижимое имущество

Министерство юстиции утвердило порядок ведения Реестра прав собственности на недвижимое имущество.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ подписал приказ о внесении изменений во Временный порядок ведения Реестра прав собственности на недвижимое имущество в редакции от 28 января 2003 года. Приказ Министерства юстиции разработан в связи с изменениями, которые состоялись в законодательном регулировании отношений, связанных с государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество.

Обновленный порядок ведения Реестра прав собственности на недвижимое имущество определяет процедуру внесения информации в Реестр прав собственности на недвижимое имущество, а также поиска и предоставления информации из него.

Так, в частности, определен порядок предоставления информации из Реестра прав собственности на недвижимое имущество. Приказом Минюста установлено, что информационная справка из Реестра прав будет изготовляться на бланке соответствующего БТИ. При формировании выдержки из Реестра обязательно будет указываться фамилия, имя, отчество регистратора и руководителя БТИ. При этом, за поставками, хранением, учетом и отчетностью о расходовании специальных бланков для выдачи выдержек о государственной регистрации прав, выдержек из Реестра прав и свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество будет осуществляться строгий контроль.

Приказом также определена необходимость перенесения записей с бумажных носителей в Реестр прав собственности на недвижимое имущество. Такие записи в Реестр будут переноситься регистраторами БТИ.

В новой редакции Временного положения определяются полномочия регистратора бюро технической инвентаризации относительно осуществления государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество; перечень документов, необходимых для проведения государственной регистрации прав, и требования к таким документам; четкая последовательность действий регистратора относительно проведения государственной регистрации прав и тому подобное.

Как сообщалось, 16 марта 2010 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений" и другие законодательные акты Украины".

Согласно пункту 3 раздела ІІ "Заключительные и переходные положения" Закона до 1 января 2012 года государственная регистрация права собственности и права пользования (сервитут) на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках; права пользования (найма, аренды) зданием или другими капитальными сооружениями, их отдельными частями; права собственности на объекты незавершенного строительства, а также учет бесхозного недвижимого имущества, доверительное управление недвижимым имуществом проводится регистраторами бюро технической инвентаризации, созданными до вступления в силу этого Закона и подключенными к Реестру прав собственности на недвижимое имущество.