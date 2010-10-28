«Киевгорстрой» утвердил новый состав правления

Коллективу холдинговой компании «Киевгорстрой» 26 октября было представлено новое правление, назначенное Наблюдательным советом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как указывается в сообщении, в состав правления вошли Константин БАРТАШ, Татьяна КОЦЮБИРА, Владимир ПАДАЛЮК, Иван СЛЮСАРЕВ и Андрей ШУЛЬГА. Также в правлении будут работать Александр ГАЛИЦКИЙ, Дмитрий ГУЛЕНКО, Сергей ДРАЧ и Василий КОЗАЧУК.

«Члены правления «Киевгорстроя» – высокопрофессиональные люди, опытные специалисты. Мы обновили руководящий состав компании, однако оставили тех, кто отвечает непосредственно за строительство и имеет бесценный для компании опыт работы в отрасли», – пояснил председатель Наблюдательного совета ХК «Киевгорстрой» Егор РУСИН.

По его словам, состав руководителей, которые отвечали за экономические и финансовые вопросы, полностью изменен.

Среди задач холдинга, поставленных Киевсоветом – строительство социального жилья, жилья для пострадавших от аферы группы компаний «Элита-Центр», НСК «Олимпийский», других объектов в рамках подготовки к Евро-2012, объектов инфраструктуры города.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в ходе внеочередного общего собрания акционеров ХК «Киевгорстрой» собственники 80% акций холдинга (Киевсовет) сменили состав Наблюдательного совета и правления компании.

В новый состав Наблюдательного совета вошли Егор РУСИН, Антон ПУКАС и Владимир ПОЛЯЧЕНКО. При этом главой правления избран Михаил ГОЛИЦА.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В состав холдинга входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении местной власти.

2 сентября 2010 года председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ заявил, что муниципальный пакет акций АО «ХК «Киевгорстрой» в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании «Новый регион» за 114 млн. 75 тыс. грн.

Первый заместитель председателя КГГА А.ПОПОВ тогда заявил о намерении киевской власти отстоять интересы города и возвратить 80% акций АО «ХК «Киевгорстрой» в собственность городской общины.

5 октября столичная власть после инициированного ею собрания акционеров АО ХК «Киевгорстрой» объявила, что Киев возобновил управление 80% акций компании.

14 октября Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Киевсовета, которым в 2007 году была разрешена приватизация АО ХК «Киевгорстрой».

20 октября Хозяйственный суд Киева признал право собственности на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» за территориальной общиной Киева. При этом он отказался признать недействительным договор купли-продажи 80% акций «Киевгорстроя» между Главным управлением коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации и финансовой компанией «Новый регион».