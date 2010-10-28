Grant Thornton Ukraine завершит аудит «Киевгорстроя» до середины ноября

Компания Grant Thornton Ukraine завершит аудит АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» до середины ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам председателя правления холдинга Михаила ГОЛИЦЫ, аудит ХК «Киевгорстрой» будет проводить компания Grant Thornton Ukraine.

«Мы заключили договор с одной из самых известных международных аудиторских компаний, которая должна определить существующее финансовое и имущественное состояние холдинга», – пояснил он.

Предусматривается, что аудит будет проводиться до середины ноября.

Напомним, поручение по проведению аудита ХК «Киевгорстрой» дал первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ после проведения внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 5 октября 2010 года.

Справка УНИАН. Grant Thornton Ukraine входит в состав Grant Thornton International и является одной из ведущих аудиторских компаний Украины, работает на украинском рынке свыше 17 лет. Grant Thornton Ukraine имеет опыт сотрудничества с международными институциями, такими как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Специалисты Grant Thornton Ukraine обслуживают совместные предприятия, международные компании, компании с иностранными инвестициями, банки и страховые компании.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В состав холдинга входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении местной власти.

2 сентября 2010 года председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ заявил, что муниципальный пакет акций АО «ХК «Киевгорстрой» в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании «Новый регион» за 114 млн. 75 тыс. грн.

Первый заместитель председателя КГГА А.ПОПОВ тогда заявил о намерении киевской власти отстоять интересы города и возвратить 80% акций АО «ХК «Киевгорстрой» в собственность городской общины.

5 октября столичная власть после инициированного ею собрания акционеров АО ХК «Киевгорстрой» объявила, что Киев возобновил управление 80% акций компании.

14 октября Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Киевсовета, которым в 2007 году была разрешена приватизация АО ХК «Киевгорстрой».

20 октября Хозяйственный суд Киева признал право собственности на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» за территориальной общиной Киева. При этом он отказался признать недействительным договор купли-продажи 80% акций «Киевгорстроя» между Главным управлением коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации и финансовой компанией «Новый регион».