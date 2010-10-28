Нормативная оценка земли проведена в 83,4% населенных пунктов

Из общего количества населенных пунктов в Украине (29 805 площадью 7437,3 тыс. га) нормативная денежная оценка земли проведена в 24 867 населенных пунктах на площади 6534,55 тыс. га, что составляет 83,5% от их количества и 87,9% от их общей площади.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Согласно сообщению, на сегодня завершаются работы по нормативной денежной оценке земель населенных пунктов в Волынской (98,6 от количества населенных пунктов), Днепропетровской (97,9%), Ивано-Франковской (98,1%) Киевской (96,7%), Полтавской (94,5%) и Тернопольской (98,6%) областях. Самые низкие показатели по проведению нормативной денежной оценки – в Крыму (21,6 %) и Черниговской (57,1%) области.

По данным Госкомзема, по состоянию на 1 октября т.г. нормативная денежная оценка земель несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов проведена на площади 449,388 тыс. га, что составляет 4,12% от их общей площади (10909,9 тыс. га).