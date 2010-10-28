Столичный Центр градостроения и архитектуры переименован в Институт генплана Киева

Киевсовет признал утратившим действие решение от 27 мая об образовании КП “Институт Генерального плана г. Киева” и при этом переименовал в Институт генплана Киева коммунальную организацию “Центр градостроения и архитектуры”.

Cоответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевсовета. За него проголосовали 75 депутатов.

Также депутаты сегодня на заседании утвердили устав Института генерального плана Киева.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Киевсовет создал коммунальное предприятие «Институт генплана г. Киева» с минимальным размером уставного фонда в размере 5 тыс. грн. Как отмечалось в объяснительной записке к решению, в марте 2005 года Киевсовет принял решение о создании коммунального предприятия «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана г. Киева». В то же время фактически данное решение не было реализовано, в связи с чем упразднено в 2007 году. Вместе с тем, по состоянию на май текущего года возникла неотложная необходимость в применении научного подхода к разработке генплана Киева. Предусматривалось, что образование Института генплана как предприятия коммунальной собственности позволит экономить бюджетные средства, поскольку разработка генплана проходит с привлечением научных организаций различных форм собственности.

КО «Центр градостроения и архитектуры» основан 15 ноября 2002 года. Оно осуществляло работы в сфере проектирования территорий микрорайонов, жилищных групп, отдельных домов или сооружений в комплексе с объектами социально-культурного, торгово-бытового и другого назначения.