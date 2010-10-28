Минрегионстрой предлагает Кабмину выделить свыше 80 млн. грн. на соцобъекты

Министерство регионального развития и строительства предлагает Кабинету министров Украины с 1 ноября выделить свыше 80 млн. грн. для первоочередного финансирования объектов социальной сферы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, на основании предложений, поданных областными администрациями, сформирован перечень из объектов первоочередного социального значения для регионов, которые должны финансироваться в 2010 году. Перечень объектов, среди которых школы, медицинские заведения, коммунальные сети, спортивные объекты, сооружения историко-культурного назначения, утвержден приказом Минрегионстроя и согласован с Министерством финансов.

Министерство предлагает профинансировать строительство данных объектов за счет средств Стабилизационного фонда, предусмотренных для реализации инвестиционных проектов социально-экономического развития регионов, на строительство, ремонт и реконструкцию объектов социального назначения в регионах Украины.

В целом Государственным бюджетом Украины на 2010 год Министерству регионального развития и строительства Украины предусмотрены средства на социально-экономическое развитие регионов на сумму 290 млн. 949 тыс. гривен.