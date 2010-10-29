Мэрия Киева обещает установить контейнеры для раздельного сбора мусора

В мэрии Киева обещают до конца года установить в городе 6,5 тысяч контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, с целью разрешения вопросов обращения с отходами в Киеве создана рабочая группа во главе с заместителем председателя КГГА Александром МАЗУРЧАКОМ. Соответствующим распоряжением утвержден состав комиссии, в которую вошли экологи, врачи, представители профильных подразделений горадминистрации, депутаты Киевсовета и эксперты международной категории по вопросам твердых бытовых отходов.

Уже состоялось рабочее заседание, на котором рассматривали объекты санитарной очистки города и обсуждали предложения, связанные с созданием в столице предприятий по утилизации твердых бытовых отходов и сортировальных комплексов.

По информации Главного управления коммунального хозяйства, до конца текущего года город будет иметь в пользовании 6,5 тысяч контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов.